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UBS назвал сроки возврата мировой экономики к докоронавирусному уровню

UBS назвал сроки возврата мировой экономики к докоронавирусному уровню Инвесторы могут найти долгосрочные возможности в повышении эффективности систем здравоохранения и дальнейшей цифровизации финансовых систем
Финансы
25 ноября 2020 г. 10:30
UBS назвал сроки возврата мировой экономики к докоронавирусному уровню

Мировая экономика и корпоративные доходы восстановятся до уровней, которые наблюдались до вспышки коронавируса, к концу 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в годовом прогнозе UBS Global Wealth Management.

При этом ВВП развитых стран вернется к доковидному уровню к 2022 году.

Базовый сценарий UBS предполагает, что эффективная вакцина от коронавируса станет массово доступна во втором квартале следующего года.

UBS также исходит из предложения, что центробанки сохранят процентные ставки на низком уровне, а власти США примут новый пакет бюджетных стимулов объемом от 500 млрд долларов США до 1 трлн доллара США и не станут повышать налоги.

Реализации базового сценария также должна способствовать политика Джо Байдена в отношении Китая, в случае утверждения его победы на президентских выборах в США, хотя отмечается, что "отношения между США и Китаем остаются долгосрочным вопросом".

"Мы считаем, что 2021 год будет годом возобновления. На фоне возобновления роста, экспансионистской фискальной и монетарной политики и нового политического лидерства мы также можем ожидать новых рыночных лидеров в 2021 году", - сказал директор по инвестициям подразделения управления благосостоянием UBS Марк Хефеле.

Комментируя долгосрочные перспективы, он отметил, что ближайшее десятилетие будет временем инвестиций в "прорывы, бросающие вызов статусу-кво" в различных отраслях, помимо технологической, которая привлекала инвестиции в минувшее десятилетие.

Как отмечает UBS, инвесторы могут найти долгосрочные возможности в трендах, ускоренных пандемией COVID-19, включая повышение эффективности систем здравоохранения и дальнейшую цифровизацию финансовых систем. По оценке аналитиков, один лишь переход к сетям 5G создаст 13,5 трлн долларов США добавленной стоимости к 2035 году.

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