Туристы из Азербайджана и Турции будут получать бесплатное лечение по страховке - ЭКСКЛЮЗИВ

Граждане Азербайджана и Турции, оформившие туристическую страховку, смогут получать медицинские услуги без необходимости предварительной оплаты в больницах.

Об этом в комментарии Report заявил генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции Озгюр Обалы.

По его словам, турецкие больницы в цифровом формате будут признавать страховые полисы граждан Азербайджана, а азербайджанские - полисы турецких граждан. "Новая система позволит получать лечение напрямую по страховке, без предварительной оплаты и ожидания компенсации после возвращения домой, как это было раньше", - отметил Обалы.

Для запуска системы, по его словам, необходимы два шага – обмен данными и согласование регулирующих органов. Он подчеркнул, что с азербайджанской стороны процесс электронного документооборота практически завершен, а работа по интеграции государственных порталов e-gov активно продвигается.

Обалы добавил, что взаимное признание страховых услуг станет важной частью цифрового сотрудничества и создаст основу для формирования единой страховой экосистемы в рамках тюркских государств.