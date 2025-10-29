Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Туристы из Азербайджана и Турции будут получать бесплатное лечение по страховке - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 15:46
    Туристы из Азербайджана и Турции будут получать бесплатное лечение по страховке - ЭКСКЛЮЗИВ

    Граждане Азербайджана и Турции, оформившие туристическую страховку, смогут получать медицинские услуги без необходимости предварительной оплаты в больницах.

    Об этом в комментарии Report заявил генеральный секретарь Ассоциации страховщиков Турции Озгюр Обалы.

    По его словам, турецкие больницы в цифровом формате будут признавать страховые полисы граждан Азербайджана, а азербайджанские - полисы турецких граждан. "Новая система позволит получать лечение напрямую по страховке, без предварительной оплаты и ожидания компенсации после возвращения домой, как это было раньше", - отметил Обалы.

    Для запуска системы, по его словам, необходимы два шага – обмен данными и согласование регулирующих органов. Он подчеркнул, что с азербайджанской стороны процесс электронного документооборота практически завершен, а работа по интеграции государственных порталов e-gov активно продвигается.

    Обалы добавил, что взаимное признание страховых услуг станет важной частью цифрового сотрудничества и создаст основу для формирования единой страховой экосистемы в рамках тюркских государств.

