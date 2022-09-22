Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры в четверг обновил исторический минимум — доллар подскакивал до 18,38 лиры.

Курс турецкой лиры в четверг обновил исторический минимум — доллар подскакивал до 18,38 лиры.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллар подорожал до 18,36 лиры с уровня предыдущего закрытия в 18,32 лиры за доллар. Ранее в ходе торгов курс доллара уже поднимался выше 18,38 лиры за доллар, что является историческим максимумом.

Американская валюта вновь бьет рекорды против турецкой. Такая динамика объясняется повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов.

Позднее в четверг ЦБ Турции опубликует решение по процентной ставке. Согласно агентству Bloomberg, большинство аналитиков полагают, что регулятор понизит ставку на 100 базисных пунктов, до 12% годовых, что может стать вторым понижением за 2022 год.