Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке Азербайджана

Решения турецкой компании в области цифровой безопасности будут внедрены в азербайджанских платежных компаниях.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент турецкой компании Arksigner, специализирующейся на технологиях электронной подписи и цифровой верификации личности, Озлем Кахраманер на саммите страховых технологий тюркских государств InsurTech-2025 в Баку.

По ее словам, в настоящее время продукты компании применяются в банковском секторе Азербайджана в комплексе с SIMA: "На следующем этапе планируется также внедрение этих решений цифровой безопасности также в платежных компаниях".

Представитель компании отметила, что основной целью является формирование мощной и надежной инфраструктуры цифровой верификации личности в Азербайджане: "Предлагаемые нами технологии основаны на искусственном интеллекте и позволяют предотвращать мошенничество и обеспечивать полную безопасность цифровых транзакций".