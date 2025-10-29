Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке Азербайджана

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 11:43
    Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке Азербайджана

    Решения турецкой компании в области цифровой безопасности будут внедрены в азербайджанских платежных компаниях.

    Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент турецкой компании Arksigner, специализирующейся на технологиях электронной подписи и цифровой верификации личности, Озлем Кахраманер на саммите страховых технологий тюркских государств InsurTech-2025 в Баку.

    По ее словам, в настоящее время продукты компании применяются в банковском секторе Азербайджана в комплексе с SIMA: "На следующем этапе планируется также внедрение этих решений цифровой безопасности также в платежных компаниях".

    Представитель компании отметила, что основной целью является формирование мощной и надежной инфраструктуры цифровой верификации личности в Азербайджане: "Предлагаемые нами технологии основаны на искусственном интеллекте и позволяют предотвращать мошенничество и обеспечивать полную безопасность цифровых транзакций".

