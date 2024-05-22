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Турецкая компания хочет выйти на азербайджанский рынок 

Турецкая компания хочет выйти на азербайджанский рынок  Турецкая компания T-Rupt Teknoloji, действующая в сфере страхования и перестрахования, хочет вывести свой продукт Ketnot на азербайджанский рынок.
Финансы
22 мая 2024 г. 18:26
Турецкая компания хочет выйти на азербайджанский рынок 

Турецкая компания T-Rupt Teknoloji, действующая в сфере страхования и перестрахования, хочет вывести свой продукт Ketnot на азербайджанский рынок.

Об этом Report заявила председатель правления компании Сельва Эрен.

"В настоящее время мы поддерживаем систему аграрного страхования в Азербайджане, а также сотрудничаем с ОАО AzRe Tekrarsigorta. Хотим сделать наш продукт Ketnot доступным для азербайджанских страховых компаний через Бюро обязательного страхования. Это своего рода трансфер технологий. Продукт Ketnot помогает рассчитать возможные потери в случае сильного землетрясения, что очень важно как для страхового сектора, так и для страны. На основе этих данных можно управлять рисками и принять превентивные меры", - сказал С.Аран.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti sığorta məhsulunu Azərbaycan bazarına çıxarmaq istəyir

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