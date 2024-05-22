Турецкая компания хочет выйти на азербайджанский рынок

Турецкая компания T-Rupt Teknoloji, действующая в сфере страхования и перестрахования, хочет вывести свой продукт Ketnot на азербайджанский рынок.

Турецкая компания T-Rupt Teknoloji, действующая в сфере страхования и перестрахования, хочет вывести свой продукт Ketnot на азербайджанский рынок.

Об этом Report заявила председатель правления компании Сельва Эрен.



"В настоящее время мы поддерживаем систему аграрного страхования в Азербайджане, а также сотрудничаем с ОАО AzRe Tekrarsigorta. Хотим сделать наш продукт Ketnot доступным для азербайджанских страховых компаний через Бюро обязательного страхования. Это своего рода трансфер технологий. Продукт Ketnot помогает рассчитать возможные потери в случае сильного землетрясения, что очень важно как для страхового сектора, так и для страны. На основе этих данных можно управлять рисками и принять превентивные меры", - сказал С.Аран.