Турция за неделю потеряла более 2 млрд долларов валютных резервов

Совокупные резервы Центрального банка Турции за первую неделю 2023 года сократились на 2,345 млрд долларов США по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 126,41 млрд долларов США.

Совокупные резервы Центрального банка Турции за первую неделю 2023 года сократились на 2,345 млрд долларов США по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 126,41 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", по состоянию на 6 января валовые валютные резервы Центробанка уменьшились на 3,244 млрд долларов США - до 79,66 млрд долларов США. Валовые валютные резервы на 30 декабря находились на уровне 82,904 млрд долларов США.

За указанный период золотой запас страны увеличился на 899 млн долларов США - с 45,851 млрд долларов США до 46,75 млрд долларов США.

Таким образом, общие резервы Центробанка сократились с 128,755 млрд долларов США до 126,41 млрд долларов США за неделю с 6 января.