 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турция за год выплатит 163 млрд. долларов внешнего долга

    Международные резервы страны равны 111 млрд. долларов

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Внешний долг государственного и частного сектора Турции в период с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017 года составит 163,3 млрд. долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом говорится в отчете Центробанка Турции (TCMB).

    Согласно отчету, из этой суммы 19 млрд. долларов или 11,6% приходится на долю зарубежных отделений турецких банков и дочерних компаний частного сектора.

    В структуре совокупного долга удельный вес госсектора равен 15,5%, TCMB - 0,5%, частного сектора - 84%. В долларах выражен 51% краткосрочного внешнего долга, в евро - 30,6%, в турецкой лире - 15,6%, в остальных валютах - 2,8%.

    Отметим, что на 6 января золотовалютные резервы Турции составили 111 млрд. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi