Турция за год выплатит 163 млрд. долларов внешнего долга

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Внешний долг государственного и частного сектора Турции в период с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017 года составит 163,3 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом говорится в отчете Центробанка Турции (TCMB).

Согласно отчету, из этой суммы 19 млрд. долларов или 11,6% приходится на долю зарубежных отделений турецких банков и дочерних компаний частного сектора.

В структуре совокупного долга удельный вес госсектора равен 15,5%, TCMB - 0,5%, частного сектора - 84%. В долларах выражен 51% краткосрочного внешнего долга, в евро - 30,6%, в турецкой лире - 15,6%, в остальных валютах - 2,8%.

Отметим, что на 6 января золотовалютные резервы Турции составили 111 млрд. долларов.