    Турция предложила создать альтернативные продукты перестрахования в странах ОТГ

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 14:24
    Турция предложила создать альтернативные продукты перестрахования в странах ОТГ

    На рынке перестрахования тюркоязычных стран должны осуществляться управление и контроль процессов в связи с грядущими рисками.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил председатель Агентства по надзору и регулированию страхования и частных пенсий Турции Давуд Ментеш на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    По его словам, в будущем ситуация на рынке перестрахования может осложниться, особенно с увеличением катастрофических рисков:

    "Поэтому важно создание альтернативных продуктов. Увеличение стихийных бедствий, происходящих из-за влияния изменения климата, оказывает негативное влияние на рынок перестрахования - меняются цены, уменьшаются объемы. Это вынуждает страны искать альтернативные продукты и рынки".

    Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunur

