Турция предложила создать альтернативные продукты перестрахования в странах ОТГ

На рынке перестрахования тюркоязычных стран должны осуществляться управление и контроль процессов в связи с грядущими рисками.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил председатель Агентства по надзору и регулированию страхования и частных пенсий Турции Давуд Ментеш на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

По его словам, в будущем ситуация на рынке перестрахования может осложниться, особенно с увеличением катастрофических рисков:

"Поэтому важно создание альтернативных продуктов. Увеличение стихийных бедствий, происходящих из-за влияния изменения климата, оказывает негативное влияние на рынок перестрахования - меняются цены, уменьшаются объемы. Это вынуждает страны искать альтернативные продукты и рынки".