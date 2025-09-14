Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunur

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Maliyyə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 14:04
    Türkdilli ölkələr arasında təkrarsığorta ilə bağlı proseslərin idarəedilməsi və nəzarəti həyata keçirilməlidir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Sığorta və Özəl Pensiya Nəzarət və Tənzimləmə Qurumunun sədri Davud Menteş Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, gələcəkdə təkrarsığorta bazarında, xüsusilə katastrofik risklərin artması ilə şərtlərin pisləşməsi gözlənilir:

    "Buna görə alternativ məhsulların həcmlərinin yaradılması vacibdir. Təkrarsığorta bazarına iqlim dəyişikliyinin təsiri ilə baş verən təbii fəlakətlərin artması mənfi təsir göstərir - qiymətlər dəyişir, həcmlər azalır. Bu isə ölkələri alternativ məhsullar və bazarlar axtarmağa məcbur edir".

