PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub
Futbol
- 21 oktyabr, 2026
- 13:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Xviça Kvaratsxeliyanın sağ dizindəki ön çarpaz bağları qopub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Paris təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Gürcüstanlı oyunçu yaxın günlərdə əməliyyat olunacaq. Onun uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir
Xatırladaq ki, X.Kvaratsxeliya İspaniya təmsilçisi "Barselona"nı məğlub etdikləri (4:2) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda zədələnib.
Son xəbərlər
13:48
Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət
13:48
Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdırDigər ölkələr
13:45
Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıbİKT
13:43
"Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında antirekordunu yeniləyibFutbol
13:32
EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıbİnfrastruktur
13:26
Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilibİnfrastruktur
13:24
PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopubFutbol
13:24
TRASEKA dəhliz iştirakçısı olan ölkələri birləşdirmək üçün rəqəmsal platforma hazırlayırİnfrastruktur
13:19
Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildiribDigər ölkələr