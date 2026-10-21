İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:24
    PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub

    Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Xviça Kvaratsxeliyanın sağ dizindəki ön çarpaz bağları qopub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Paris təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Gürcüstanlı oyunçu yaxın günlərdə əməliyyat olunacaq. Onun uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir

    Xatırladaq ki, X.Kvaratsxeliya İspaniya təmsilçisi "Barselona"nı məğlub etdikləri (4:2) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda zədələnib.

    Xviça Kvaratsxeliya PSJ FK Barselona FK UEFA Çempionlar Liqası
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