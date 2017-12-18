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    Турция оказала помощь Азербайджану на 157 млн долларов

    Средства были выделены в 2010-2016 годах

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Турция выделила 157 млн долларов на развитие Азербайджана в 2010-2016 годах.

    Об этом сообщили Report в Турецком агентстве по сотрудничеству и координации (TIKA).

    Согласно данным, в указанные годы официальная Анкара оказала помощь 170 странам на 21 млрд долларов.

    Из них 62% было выделено Сирии, 9,54% - африканским странам, 5,44% - тюркским государствам в Центральной Азии и 4,3% - балканским странам.

    По информации, в 2016 году Азербайджан также вошел в число стран, которые получают помощь от Турции.

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