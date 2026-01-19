Turan Bank завершил 2025 год с прибылью в 1,223 млн манатов

ОАО Turan Bank завершило 2025 год с прибылью в размере 1,223 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Turan Bank составили 126,657 млн ​​манатов (на 14,4% больше, чем годом ранее), расходы - 99,187 млн ​​манатов (+14,9%), отчисления в специальные резервы - 26,246 млн манатов (+20,1%). Банк не уплачивал налог на прибыль.

На 1 января текущего года активы банка составили 907,176 млн манатов (+6,7%). Из них 674,846 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 9,3%.

В отчетный период обязательства Turan Bank увеличились на 7,3%, до 80,369 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 1,5%, до 468,532 млн манатов, а балансовый капитал - на 2,8%, до 104,806 млн манатов.

Turan Bank основан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 100,006 млн манатов.