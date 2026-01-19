Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби

    Turan Bank завершил 2025 год с прибылью в 1,223 млн манатов

    Финансы
    • 19 января, 2026
    • 11:58
    Turan Bank завершил 2025 год с прибылью в 1,223 млн манатов

    ОАО Turan Bank завершило 2025 год с прибылью в размере 1,223 млн манатов.

    Как сообщает Report, в прошлом году доходы Turan Bank составили 126,657 млн ​​манатов (на 14,4% больше, чем годом ранее), расходы - 99,187 млн ​​манатов (+14,9%), отчисления в специальные резервы - 26,246 млн манатов (+20,1%). Банк не уплачивал налог на прибыль.

    На 1 января текущего года активы банка составили 907,176 млн манатов (+6,7%). Из них 674,846 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 9,3%.

    В отчетный период обязательства Turan Bank увеличились на 7,3%, до 80,369 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 1,5%, до 468,532 млн манатов, а балансовый капитал - на 2,8%, до 104,806 млн манатов.

    Turan Bank основан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 100,006 млн манатов.

    Turan Bank финансовое положение прибыль
    "Turan Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Последние новости

    12:39

    Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:35
    Фото

    Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в Эфиопии

    Внешняя политика
    12:30

    В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолета

    Происшествия
    12:29

    Вучич в мае совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:26

    Симонян назвал спекуляцией призыв оппозиции обсудить парламентский доклад о войне 2020 года

    В регионе
    12:25

    Прага готовит официальный визит премьера Чехии в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:22

    В Азербайджане в 2026 году 240 детей, лишенных родительской опеки, передадут в семьи

    Социальная защита
    12:19
    Видео

    В Стамбуле вспыхнул пожар на фабрике

    В регионе
    12:19

    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время

    Социальная защита
    Лента новостей