    "Turan Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:20
    Turan Bank maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Turan Bank" ASC 2025-cü ili 1,223 milyon manat mənfəətlə başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, ötən il "Turan Bank"ın gəlirləri 126,657 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 14,4 % çox), xərcləri 99,187 milyon manat (14,9 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları isə 26,246 milyon manat (20,1 % çox) təşkil edib. Bank mənfəət vergisi ödəməyib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Turan Bank"ın aktivləri 907,176 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 6,7 % çoxdur. Bunun 674,846 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 9,3 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Turan Bank"ın öhdəlikləri 7,3 % artaraq 80,369 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 1,5 % artaraq 468,532 milyon manat, balans kapitalı isə 2,8 % artaraq 104,806 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, "Turan Bank" 1992-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100,006 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 42,9 %-i 8 hüquqi şəxsə, 57,1%-i isə 20 fiziki şəxsə məxsusdur.

    Turan bank maliyyə hesabatı xalis mənfəət

