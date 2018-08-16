Три таиландских банка обвиняются в аферах с криптовалютой

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это банки Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank.

В результате действий сотрудников этих банков причинен ущерб на сумму 24 млн долларов США.

Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги в биткойнах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.