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Треть населения Азербайджана не хочет брать кредиты в банке

Треть населения Азербайджана не хочет брать кредиты в банке Центр социальных исследований (ЦСИ) 24 августа-6 сентября провел опрос по телефону в целях выяснения отношения граждан к кредитованию.
Финансы
22 сентября 2021 г. 11:47
Треть населения Азербайджана не хочет брать кредиты в банке

Центр социальных исследований (ЦСИ) 24 августа-6 сентября провел опрос по телефону в целях выяснения отношения граждан к кредитованию.

Как сообщает Report, в опросе приняли участие 1 069 респондентов.

Доверительный интервал составил 95%, а коэффициент статистической погрешности - 3%.

По итогам опроса, 563 респондента (53%) обращались за кредитом в течение последних 3 лет. Почти треть опрошенных не брали кредиты за этот период, поскольку не считают, что за счет кредита смогут удовлетворить потребности. По причине риска, связанного с погашением кредита, и высоких процентных ставок за кредитом не обращались 19,5% и 18,1% соответственно.

В то же время 72,8% респондентов отметили, что последний кредит, за которым они обращались был потребительским (на покупку автомобиля, бытового оборудования, электроники). Что касается назначения кредитов, то 24,2% респондентов указали ремонт жилья. За последние три года 68,1% респондентов обращались за потребительскими кредитами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin 1/3-i bankdan kredit götürmək istəmir

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