Трансферты из SOFAZ в бюджет будут сокращены до 10 млрд манатов

Правительство Азербайджана прогнозирует, что к 2029 году доходы государственного бюджета достигнут 40 миллиардов 103 миллионов манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в ближайшие четыре года нефтегазовые доходы бюджета, то есть трансферт из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), будут снижены до 10 млрд 200 млн манатов, а ненефтегазовые доходы будут доведены до 16 млрд 623 млн манатов.

Ожидается, что к 2029 году бюджетные расходы вырастут до 43 млрд 333,2 млн манатов, в том числе текущие расходы составят 26 млрд 227,7 млн манатов, капитальные расходы - 14 млрд 89,5 млн манатов, а расходы на обслуживание государственного долга и обязательств - 3 млрд 16 млн манатов.

Таким образом, через четыре года дефицит бюджета должен составить 3 млрд 230,2 млн манатов.