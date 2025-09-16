Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Трансферты из SOFAZ в бюджет будут сокращены до 10 млрд манатов

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 05:33
    Трансферты из SOFAZ в бюджет будут сокращены до 10 млрд манатов

    Правительство Азербайджана прогнозирует, что к 2029 году доходы государственного бюджета достигнут 40 миллиардов 103 миллионов манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, в ближайшие четыре года нефтегазовые доходы бюджета, то есть трансферт из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), будут снижены до 10 млрд 200 млн манатов, а ненефтегазовые доходы будут доведены до 16 млрд 623 млн манатов.

    Ожидается, что к 2029 году бюджетные расходы вырастут до 43 млрд 333,2 млн манатов, в том числе текущие расходы составят 26 млрд 227,7 млн манатов, капитальные расходы - 14 млрд 89,5 млн манатов, а расходы на обслуживание государственного долга и обязательств - 3 млрд 16 млн манатов.

    Таким образом, через четыре года дефицит бюджета должен составить 3 млрд 230,2 млн манатов.

    SOFAZ нефтяные доходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Yaxın 4 ildə ARDNF-dən büdcəyə transfert 10 milyard manata endiriləcək

    Последние новости

    06:44

    Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во Владивостоке

    В регионе
    06:07

    В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова

    Другие страны
    05:46

    В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человек

    Другие страны
    05:33

    Трансферты из SOFAZ в бюджет будут сокращены до 10 млрд манатов

    Финансы
    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся более чем на 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    Лента новостей