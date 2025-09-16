Yaxın 4 ildə ARDNF-dən büdcəyə transfert 10 milyard manata endiriləcək
- 16 sentyabr, 2025
- 03:12
Azərbaycan hökuməti 2029-cu ilə qədər dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 40 milyard 103 milyon manata çatacağını proqnozlaşdırır.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yaxın 4 ildə büdcənin neft-qaz gəlirləri, yəni Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) transfert 10 milyard 200 milyon manata endiriləcək, qeyri-neft-qaz gəlirləri isə 16 milyard 623 milyon manata çatdırılacaq.
2029-cu ilə qədər büdcə xərclərinin isə 43 milyard 333,2 milyon manata yüksələcəyi, o cümlədən cari xərclərin 26 milyard 227,7 milyon manat, əsaslı xərclərin 14 milyard 89,5 milyon manat, dövlət borcu və öhdəliklərinə xidmət xərclərinin isə 3 milyard 16 milyon manat olacağı gözlənilir.
Beləliklə, 4 ildən sonra büdcə kəsiri 3 milyard 230,2 milyon manat təşkil etməlidir.