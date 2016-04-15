​Товарооборот в Азербайджане вырос более чем на 3%

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 6 793,4 млн. манатов, оказано платных услуг в объеме 1 784,6 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомитета статистики за первый квартал 2016 года.

Товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 3,4%, доходы от оказания населению платных услуг - на 2,4%. Объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составил 3 429,9 млн. манатов, непродовольственных товаров - 3 363,5 млн. манатов.

Отметим, что в годовом исчислении потребительские товары и услуги подорожали на 10,8%, в том числе, продовольственные товары - на 13,1%, непродовольственные товары - на 15,2%, платные услуги - на 4,0%.