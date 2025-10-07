Торговая палата: Немецкие банки готовы финансировать больше проектов в Азербайджане

Немецкие банки готовы финансировать больше проектов в Азербайджане, однако число жизнеспособных возможностей на рынке пока остается ограниченным.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты Наргис Вик (Nargis Wieck) на "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

По ее словам, в мероприятии приняли участие более 40 компаний из различных отраслей экономики.

"Я часто задаю себе вопрос, почему немецкие компании до сих пор недостаточно вовлечены в экономические процессы Азербайджана, несмотря на его динамичное развитие. В беседах с партнерами в Германии и Азербайджане я получила разные ответы. Многие немецкие компании просто не осведомлены о происходящих в стране изменениях, а азербайджанские предприятия нередко считают немецкие технологии слишком дорогими", - отметила Н. Вик.

Она добавила, что представители правительства указывают на улучшенные рамочные условия для ведения бизнеса, но при этом задаются вопросом, почему участие немецких компаний все еще ограничено.

"Компании, уже работающие здесь, отмечают медленное принятие решений. Банки хотели бы финансировать больше проектов, но число жизнеспособных возможностей ограничено. Как Германо-Азербайджанская торговая палата, мы активно определяем проекты, которые могли бы стимулировать двустороннее сотрудничество. Сегодняшняя конференция служит платформой, где владельцы проектов, экспортеры и финансовые учреждения из обеих стран могут установить прямой контакт", - сказала она.

По мнению Н. Вик, инвестиционные решения немецких компаний зависят не только от стоимости проектов, но и от общего делового климата.

"Важен весь комплекс условий. Немецкие компании предлагают инновационные технологии, надежные механизмы продвижения, а также инвестируют в обучение и передачу знаний. Эти качества делают их желанными партнерами для Азербайджана, особенно в контексте диверсификации экономики и устойчивого промышленного развития. Для расширения присутствия немецкому бизнесу необходимы прозрачная бизнес-среда, эффективное администрирование и своевременное принятие решений", - подчеркнула она.

Исполнительный директор торговой палаты также сообщила, что Германо-Азербайджанская торговая палата совместно с агентством Germany Trade & Invest подготовила отчет "Анализ рынка: Азербайджан 2025-2026".

"В этом документе представлена подробная информация по ключевым секторам и рекомендации для компаний, которые стремятся лучше понять местный рынок", - отметила Н. Вик.