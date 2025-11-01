Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 09:43
    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции

    В Азербайджане в январе-сентябре 2025 года 10 крупных государственных компаний экспортировали ненефтяной продукции на сумму $850,68 млн, что на $107,233 млн, или на 14,42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($743,447 млн).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, рейтинг государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) с долей в 35,59%.

    Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта в январе - сентябре 2025 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - сентябре 2024 года (млн долларов)

    Разница в %

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    302,8

    309,8

    -2,26%

    ООО SOCAR Polymer

    207

    192,9

    7,31%

    ЗАО AzerGold

    165,6

    90

    84%

    ООО "Азералюминий"

    92,2

    107,1

    -13,91%

    Управление экспорта газа SOCAR

    47,1

    0

    -

    ООО АПК "Азерпамбыг"

    30,3

    42,6

    -28,87%

    ООО "SOCAR-Dalgidj"

    1,9

    0

    -

    ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"

    1,6

    0

    -

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

    1,5

    0,266

    463,91%

    Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР

    0,68

    0,781

    -12,93%
