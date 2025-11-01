ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции

В Азербайджане в январе-сентябре 2025 года 10 крупных государственных компаний экспортировали ненефтяной продукции на сумму $850,68 млн, что на $107,233 млн, или на 14,42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($743,447 млн).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, рейтинг государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) с долей в 35,59%.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта: