ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции
- 01 ноября, 2025
- 09:43
В Азербайджане в январе-сентябре 2025 года 10 крупных государственных компаний экспортировали ненефтяной продукции на сумму $850,68 млн, что на $107,233 млн, или на 14,42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($743,447 млн).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, рейтинг государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) с долей в 35,59%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе - сентябре 2025 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе - сентябре 2024 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
302,8
|
309,8
|
-2,26%
|
ООО SOCAR Polymer
|
207
|
192,9
|
7,31%
|
ЗАО AzerGold
|
165,6
|
90
|
84%
|
ООО "Азералюминий"
|
92,2
|
107,1
|
-13,91%
|
Управление экспорта газа SOCAR
|
47,1
|
0
|
-
|
ООО АПК "Азерпамбыг"
|
30,3
|
42,6
|
-28,87%
|
ООО "SOCAR-Dalgidj"
|
1,9
|
0
|
-
|
ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"
|
1,6
|
0
|
-
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
|
1,5
|
0,266
|
463,91%
|
Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР
|
0,68
|
0,781
|
-12,93%