    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 dövlət şirkəti açıqlanıb

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:32
    Azərbaycanda bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 10 dövlət şirkəti tərəfindən ixrac edilmiş qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü (743,447 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 107,233 milyon ABŞ dolları və ya 14,42 % artaraq 850,68 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 35,59 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.

    Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:

    Şirkət

    2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    2024-cü il yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    302,8

    309,8

    -2,26 %

    "SOCAR Polymer" MMC

    207

    192,9

    7,31 %

    "AzerGold" QSC

    165,6

    90

    84 %

    "Azəralüminium" MMC

    92,2

    107,1

    -13,91 %

    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi

    47,1

    0

    -

    "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC

    30,3

    42,6

    -28,87 %

    "SOCAR-Dalğıc" MMC

    1,9

    0

    -

    "İstisu Mineral Su Zavodu" MMC

    1,6

    0

    -

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC

    1,5

    0,266

    463,91 %

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti

    0,68

    0,781

    -
    Azərbaycan SOCAR qeyri-neft məhsulları İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции

