Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 dövlət şirkəti açıqlanıb
- 01 noyabr, 2025
- 10:32
Azərbaycanda bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 10 dövlət şirkəti tərəfindən ixrac edilmiş qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü (743,447 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 107,233 milyon ABŞ dolları və ya 14,42 % artaraq 850,68 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 35,59 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.
Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:
|
Şirkət
|
2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
2024-cü il yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
Faiz fərqi
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
302,8
|
309,8
|
-2,26 %
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
207
|
192,9
|
7,31 %
|
"AzerGold" QSC
|
165,6
|
90
|
84 %
|
"Azəralüminium" MMC
|
92,2
|
107,1
|
-13,91 %
|
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi
|
47,1
|
0
|
-
|
"Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC
|
30,3
|
42,6
|
-28,87 %
|
"SOCAR-Dalğıc" MMC
|
1,9
|
0
|
-
|
"İstisu Mineral Su Zavodu" MMC
|
1,6
|
0
|
-
|
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC
|
1,5
|
0,266
|
463,91 %
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti
|
0,68
|
0,781
|
-