Темпы роста реальной зарплаты в мире замедляются

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Темпы роста реальной зарплаты в мировой экономике достигли четырехлетнего минимума. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, такие данные представлены в докладе МОТ "Заработная плата в мире".

Согласно отчету, замедление прироста зарплат отмечено с 2012 года - с 2,5% до 1,7% в 2015 году. В большой степени мировой прирост зарплаты поддерживали относительно высокие темпы роста оплаты труда в развивающихся странах и регионах, в частности, в Китае. Без учета Китая мировой показатель сократился бы с 1,6% в 2012 году до 0,9% в 2015 году.

В странах с переходной и развивающейся экономикой рост реальной заработной платы сократился с 6,6% в 2012 году до 2,5% в 2015 году. В развитых странах G20, напротив, темпы роста реальной заработной платы выросли - с 0,2% в 2012 году до 1,7% в 2015-м, достигнув максимума за последнее десятилетие.

Отметим, что в Азербайджане отмечается замедление прироста реальных зарплат до 1% в 2015 году с 8,2% в 2012-м.