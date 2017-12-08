Текущий портфель EBRD в Азербайджане увеличился на 56%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В октябре 2017 года объем средств, выделяемых Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), увеличился на 462 млн евро или 19,15% и на 1 ноября составил 2,875 млрд евро.

Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования сократилась на 17 п.п., с 49% до 32%.

Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, увеличилось на 1, до 163.

В октябре выплаты Азербайджана банку увеличились на 37 млн евро или 2,01%, до 1,878 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане выросли на 18 млн евро или 3,13%, до 593 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам увеличился на 439 млн евро или 55,85% (в 1,56 раза), до 1 225 млн евро.

Активный портфель проектов EBRD увеличился на 1 единицу или 2,04% и сейчас состоит из 50 проектов.

Доля акций в портфеле банка в Азербайджане снизилась на 1 п.п. и составила 2%.

В текущем портфеле EBRD 62% или 754 млн евро (+21%) приходится на энергетику, 29% или 360 млн евро – инфраструктуру (-16%), 5% или 62 млн евро (+3%) – промышленность, коммерцию и агробизнес, 4% или 49 млн евро (+2%) – финансовые институты.