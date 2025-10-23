Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 13:02
    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Поддержка развития исламских финансов в Азербайджане является стратегической целью Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель офиса инвестиций и финансов при президенте Турции Тарык Акын, выступая на "Исламском финансовом форуме 2025" в Баку.

    По его словам, исламская финансовая система, основанная на этических принципах, прозрачности, разделении рисков и справедливом распределении доходов, становится важным инструментом устойчивого развития.

    "Мы считаем стратегической целью поддержку развития этой сферы не только в Турции, но и во всем регионе, особенно в Азербайджане", – добавил он.

    Тарык Акын также отметил, что восстановительные работы в Карабахе открывают широкие инвестиционные возможности для применения исламских финансовых инструментов - таких как сукук, такафул и механизмы участия. "Эти инструменты могут стать альтернативным источником финансирования различных проектов в регионе", – подчеркнул он.

    По мнению турецкого представителя, энергетический потенциал, стратегическое положение и устойчивое развитие открывают возможности для превращения Азербайджана в глобальный финансовый центр.

    Türkiyəli rəsmi: "Azərbaycanda islam maliyyəsinin inkişafına dəstək strateji hədəfimizdir"

