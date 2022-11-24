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Талех Кязымов: Финансовый сектор не может развиваться без ИТ

Талех Кязымов: Финансовый сектор не может развиваться без ИТ Финансовый сектор в Азербайджане не может развиваться без информационных технологий (ИТ).
Финансы
24 ноября 2022 г. 10:40
Талех Кязымов: Финансовый сектор не может развиваться без ИТ

Финансовый сектор в Азербайджане не может развиваться без информационных технологий (ИТ).

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"В 2020 году нас всех волновал вопрос, как наша экономика восстановится после пандемии коронавируса (COVID-19). Геополитические и неэкономические вызовы в 2022 году, проблема инфляции также увеличивают риски ослабления мировой экономики в 2023 году. Сфера, которая будет постоянно развиваться в нынешних неопределенных условиях, - это ИТ, и финансовый сектор не может развиваться без этого. Мы не можем реализовать нашу политику без ИТ”, - отметил он.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Financial sector cannot develop without IT
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: “Maliyyə sektoru İT olmadan inkişaf edə bilməz”

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