Талех Кязымов: Финансовый сектор не может развиваться без ИТ

Финансовый сектор в Азербайджане не может развиваться без информационных технологий (ИТ).

Финансовый сектор в Азербайджане не может развиваться без информационных технологий (ИТ).

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"В 2020 году нас всех волновал вопрос, как наша экономика восстановится после пандемии коронавируса (COVID-19). Геополитические и неэкономические вызовы в 2022 году, проблема инфляции также увеличивают риски ослабления мировой экономики в 2023 году. Сфера, которая будет постоянно развиваться в нынешних неопределенных условиях, - это ИТ, и финансовый сектор не может развиваться без этого. Мы не можем реализовать нашу политику без ИТ”, - отметил он.