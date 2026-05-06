Талех Кязымов: ЦБА не планирует выпуск банкнот нового номинала в 2026 году
06 мая, 2026
- 12:34
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует в текущем году выпускать в обращение банкноты нового номинала.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в Баку.
"В частности, выпуск банкноты номиналом 500 манатов не планируется", - отметил он.
