Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Талех Кязымов: ЦБА не планирует выпуск банкнот нового номинала в 2026 году

    Финансы
    • 06 мая, 2026
    • 12:34
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует в текущем году выпускать в обращение банкноты нового номинала.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в Баку.

    "В частности, выпуск банкноты номиналом 500 манатов не планируется", - отметил он.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Новые банкноты
    AMB: Bu il yeni nominalda əskinasın dövriyyəyə buraxılması gözlənilmir
    Azerbaijan's Central Bank rules out introduction of new banknote denominations in 2026

