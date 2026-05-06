Талех Кязымов: ЦБА готовит нормативно-правовую базу для регулирования ломбардов

Нормативно-правовая база, касающаяся деятельности ломбардов в Азербайджане, в настоящее время проходит этап согласования.

Об этом в ответ на вопрос Report сообщил глава Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В данный сектор также планируется внедрить регулирование, однако процесс согласования нормативно-правовой базы занимает определенное время", - подчеркнул он.