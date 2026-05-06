AMB: Lombardlarla bağlı normativ-hüquqi baza razılaşdırılır
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 12:52
Azərbaycanda lombardlarla bağlı normativ-hüquqi baza razılaşdırma mərhələsindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Bu sektora da tənzimləmə gətiriləcək, sadəcə normativ-hüquqi bazanın razılaşdırılması müəyyən vaxt tələb edir", - deyə o qeyd edib.
