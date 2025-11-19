Талех Кязимов: Предложение на валютном рынке в 2025 году превысило спрос

Предложение на валютном рынке по наличному и безналичному сегментам в 2025 году превысило спрос, что стало важным фактором поддержки ценовой стабильности.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По его словам, положительное сальдо текущего счета платежного баланса и эффективное управление экономическими ожиданиями способствовали сохранению равновесия на валютном рынке.

Кязимов отметил, что параллельно с этим продолжаются реформы, направленные на усиление трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, начатые еще в 2022 году. Эти меры укрепляют тенденцию дедолларизации в экономике.

"Уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов с начала года снизился на 2,1 процентного пункта и, по итогам октября, составил 28,5%, что является историческим минимумом. Эта динамика демонстрирует оптимизм в ожиданиях относительно курса и укрепление доверия к манату. Это одно из ключевых достижений для нашей национальной экономики и национальной валюты", - подчеркнул глава ЦБА.