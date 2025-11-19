Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Талех Кязимов: Предложение на валютном рынке в 2025 году превысило спрос

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 13:27
    Талех Кязимов: Предложение на валютном рынке в 2025 году превысило спрос

    Предложение на валютном рынке по наличному и безналичному сегментам в 2025 году превысило спрос, что стало важным фактором поддержки ценовой стабильности.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По его словам, положительное сальдо текущего счета платежного баланса и эффективное управление экономическими ожиданиями способствовали сохранению равновесия на валютном рынке.

    Кязимов отметил, что параллельно с этим продолжаются реформы, направленные на усиление трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, начатые еще в 2022 году. Эти меры укрепляют тенденцию дедолларизации в экономике.

    "Уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов с начала года снизился на 2,1 процентного пункта и, по итогам октября, составил 28,5%, что является историческим минимумом. Эта динамика демонстрирует оптимизм в ожиданиях относительно курса и укрепление доверия к манату. Это одно из ключевых достижений для нашей национальной экономики и национальной валюты", - подчеркнул глава ЦБА.

    Taleh Kazımov: "Valyuta bazarında nağd və nağdsız seqmentlər üzrə təklif tələbi üstələyib"

