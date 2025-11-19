İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Taleh Kazımov: "Valyuta bazarında nağd və nağdsız seqmentlər üzrə təklif tələbi üstələyib"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 12:50
    Taleh Kazımov: Valyuta bazarında nağd və nağdsız seqmentlər üzrə təklif tələbi üstələyib
    Taleh Kazımov

    ​2025-ci ilin ötən dövründə valyuta bazarında nağd və nağdsız seqmentlər üzrə təklif tələbi üstələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu da qiymət sabitliyinə zəruri dəstək verib: "Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitli qalması və iqtisadi gözləntilərin effektiv idarə olunması valyuta bazarında tarazlığı dəstəkləyib".

    AMB sədrinin sözlərinə görə, bu proseslərlə yanaşı, 2022-ci ildən pul siyasətinin ötürücülüyünün gücləndirilməsi üzrə həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatda dedollarlaşma meyillərini gücləndirib: "Rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşma səviyyəsi ilin əvvəlindən 2,1 faiz bəndi azalaraq oktyabr ayının nəticələrinə əsasən 28,5 %-ə düşüb. Bu da tarixi minimumdur. Qeyd olunan dinamika həm məzənnə ilə bağlı gözləntilərin nikbin olduğunu, həm də manata inamın davamlı gücləndiyini göstərir. Bu, milli iqtisadiyyatımızın və milli valyutamız üçün əsas nailiyyətlərdən biridir".

    Taleh Kazımov Büdcə zərfi
    Талех Кязимов: Предложение на валютном рынке в 2025 году превысило спрос

