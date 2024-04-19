Тахир Миркишили: После повторного аудита усилилась финансовая дисциплина 70% объектов

Относительное усиление финансовой дисциплины было отмечено в 69,6% объектов, по которым Счетной палатой было проведено 2 и более аудитов.

Относительное усиление финансовой дисциплины было отмечено в 69,6% объектов, по которым Счетной палатой было проведено 2 и более аудитов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждения отчета Счетной палаты о деятельности в 2023 году.

По его словам, позитивным моментом является увеличение объема финансового аудита до 8,6 млрд манатов, а объема аудита соответствия - до 5,8 млрд манатов.