О нас

Тахир Миркишили: После повторного аудита усилилась финансовая дисциплина 70% объектов

Тахир Миркишили: После повторного аудита усилилась финансовая дисциплина 70% объектов Относительное усиление финансовой дисциплины было отмечено в 69,6% объектов, по которым Счетной палатой было проведено 2 и более аудитов.
Финансы
19 апреля 2024 г. 13:19
Тахир Миркишили: После повторного аудита усилилась финансовая дисциплина 70% объектов

Относительное усиление финансовой дисциплины было отмечено в 69,6% объектов, по которым Счетной палатой было проведено 2 и более аудитов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждения отчета Счетной палаты о деятельности в 2023 году.

По его словам, позитивным моментом является увеличение объема финансового аудита до 8,6 млрд манатов, а объема аудита соответствия - до 5,8 млрд манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Hesablama Palatasının 2 dəfədən çox audit keçirdiyi obyektlərin 70 %-də maliyyə intizamı güclənib”

Самое важное

Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
12 апреля 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi