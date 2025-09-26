Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Тахир Будагов: III Международный статистический форум приобрел статус глобального

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 14:02
    Тахир Будагов: III Международный статистический форум приобрел статус глобального

    III Международный статистический форум в Баку на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" приобрел статус глобального.

    Как сообщает Report, об этом в рамках третьего дня мероприятия заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов.

    Он отметил, что форум уже охватывает не только страны СНГ, но и многие другие.

    "В мероприятии приняли участие представители многих стран Азии и Европы. Онлайн-подключения были запланированы для Южной Африки и Латинской Америки, но не состоялись. Это показывает, что содержание форума и круг его участников качественно расширились.

    Поэтому из названия форума должна быть исключена аббревиатура СНГ, и в будущем он будет проводиться как международный форум, с каждым годом охватывая все больше стран и участников, и будет организовываться под патронажем Госкомстата", - отметил он.

    Tahir Budaqov: "III Beynəlxalq Statistika Forumu qlobal status qazanıb"

