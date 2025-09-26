Tahir Budaqov: "III Beynəlxalq Statistika Forumu qlobal status qazanıb"
- 26 sentyabr, 2025
- 13:27
3 gündür ki, Bakıda "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumu qlobal status qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) sədri Tahir Budaqov tədbirdə bildirib.
"Bu forum artıq yalnız MDB ölkələrini əhatə etmir. Tədbirdə Asiya və Avropadan bir çox ölkənin nümayəndələri iştirak edib. Onlayn qoşulmalar Cənubi Afrika və Latın Amerikası üzrə nəzərdə tutulmuşdu, lakin olmadı. Bu isə forumun məzmununun və iştirakçı dairəsinin keyfiyyətcə genişləndiyini göstərir.
Odur ki, forumun adından MDB abreviaturası çıxarılmalıdır və gələcəkdə bu beynəlxalq forum kimi keçiriləcək, ilbəil daha çox ölkə və iştirakçını əhatə edəcək və DSK-nın himayəsi altında təşkil olunacaq", - deyə o qeyd edib.