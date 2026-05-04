Таджикистан обозначил ключевые направления экономического роста

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года ориентирована на привлечение инвестиционных ресурсов, стимулирование промышленного роста, наращивание выпуска товаров и услуг в целях экспорта и замещения импорта, а также на повышение значимости частных капиталовложений в качестве основного драйвера устойчивого экономического развития.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил управляющий от Таджикистана Хоким Холикзода в рамках деловой сессии управляющих, состоявшейся на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"Мы с удовлетворением отмечаем, что новая Стратегия странового партнерства АБР с Таджикистаном на 2026-2030 годы учитывает наши национальные приоритеты в сфере устойчивого развития, уделяя особое внимание проекту Рогунской ГЭС. Эта стратегия направлена на модернизацию инфраструктуры и совершенствование экономического управления, расширение доступа к качественным услугам, а также охватывает такие ключевые направления, как энергетическая отрасль, водоснабжение, транспортная система и логистика, развитие частного сектора, туристическая индустрия, адаптация к климатическим изменениям, цифровая трансформация и обеспечение гендерного равенства, что в полной мере согласуется с нашими национальными целями развития", - подчеркнул Х. Холикзода.