​Swiss Re: Страховые компании должны предлагать фермерам простые страховые продукты

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо обеспечить участие четырех сторон в процессе организации агрострахования.

Как передает Report, об этом сообщил на проходящем сегодня в Баку VII Азербайджанском международном страховом форуме (AIIF-2016) старший менеджер по работе с клиентами России и СНГ швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус.

По его словам, одной из этих сторон являются фермеры, которые хотят обезопасить себя от негативного воздействия климатических изменений и других факторов. Вторая сторона – это страховые компании, которые страхуют риски фермеров.

"Третья сторона – это банки, которые активно работают на аграрный сектор и заинтересованы в своевременном погашении кредитов. Четвертая сторона – это правительство, заинтересованное в обеспечении продовольственной безопасности", - отметил эксперт.

По мнению швейцарского специалиста, для более эффективной реализации страховых продуктов среди фермеров, страховым компаниям следует максимально упростить собственные продукты.