Сводный бюджет Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 49 млрд манатов
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 01:06
Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2026 году, как ожидается, составят 44 миллиарда 825,3 миллиона манатов, а расходы - 48 миллиардов 683,1 миллиона манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".
Согласно информации, показатели на 2% и 2,2% соответственно выше утвержденных прогнозов на 2025 год.
В сводном бюджете ожидается дефицит в размере 3 миллиардов 857,8 миллиона манатов, что на 4,9% больше аналогичного показателя 2025 года.
