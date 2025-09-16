Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Сводный бюджет Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 49 млрд манатов

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 01:06
    Сводный бюджет Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 49 млрд манатов

    Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2026 году, как ожидается, составят 44 миллиарда 825,3 миллиона манатов, а расходы - 48 миллиардов 683,1 миллиона манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно информации, показатели на 2% и 2,2% соответственно выше утвержденных прогнозов на 2025 год.

    В сводном бюджете ожидается дефицит в размере 3 миллиардов 857,8 миллиона манатов, что на 4,9% больше аналогичного показателя 2025 года.

    Министерство финансов Азербайджана сводный бюджет расходы доходы
    Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaq

    Последние новости

    02:18

    Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов

    Финансы
    02:14

    Минфин Азербайджана раскрыл предварительные показатели бюджета на 2026 год

    Финансы
    02:09

    Курс маната к доллару в Азербайджане останется стабильным

    Финансы
    02:03

    Правительство Азербайджана погасит в 2026 году около 2,5 млрд манатов долга

    Финансы
    02:00

    Назван прогноз инфляции в Азербайджане на следующий год

    Финансы
    01:53

    Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%

    Финансы
    01:45

    Бюджетные обязательства таможенных органов Азербайджана будут увеличены почти на 4%

    Финансы
    01:42

    Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

    Другие страны
    01:32

    Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в 2026 году составят до 17 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей