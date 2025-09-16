Сводный бюджет Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 49 млрд манатов

Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2026 году, как ожидается, составят 44 миллиарда 825,3 миллиона манатов, а расходы - 48 миллиардов 683,1 миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, показатели на 2% и 2,2% соответственно выше утвержденных прогнозов на 2025 год.

В сводном бюджете ожидается дефицит в размере 3 миллиардов 857,8 миллиона манатов, что на 4,9% больше аналогичного показателя 2025 года.