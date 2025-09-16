İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 00:27
    2026-cı ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirlərinin 44 milyard 825,3 milyon manat, xərclərinin isə 48 milyard 683,1 milyon manat olacağı gözlənilir.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozlarına nisbətən müvafiq olaraq 2 % və 2,2 % çoxdur.

    Son nəticədə icmal büdcədə 3 milyard 857,8 milyon manat kəsir yaranmalıdır. Bu isə illik müqayisədə 4,9 % çoxdur. 

    büdcə manat gəlir

