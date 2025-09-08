ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Свободный остаток единого казначейского счета Азербайджана превысил 4,5 млрд манатов

    Свободный остаток единого казначейского счета Азербайджана превысил 4,5 млрд манатов

    На 1 июля текущего года свободный остаток единого казначейского счета Азербайджана составил 4 млрд 515,2 млн манатов, что на 33,1% больше по сравнению с 1 июля прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сводку Счетной палаты.

    Свободный остаток единого казначейского счета увеличился на 2 млрд 677,4 млн манатов (в 2,5 раза) по сравнению с началом года.

    Согласно информации, увеличение свободного остатка связано со значительным профицитом в январе и апреле и поступлениями от финансирования дефицита в эти месяцы.

