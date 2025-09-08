Azərbaycanın vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı 4,5 milyard manatı ötüb
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2025
- 16:10
Bu il iyulun 1-nə Azərbaycanın vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33,1 % artaraq 4 milyard 515,2 milyon manata çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2025-ci ilin altı ayı üzrə dövlət büdcəsinin icrasının təhlilinə dair yarımillik məlumata Xülasə"də qeyd olunub. Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı ilin əvvəli ilə müqayisədə 2 milyard 677,4 milyon manat və ya 2,5 dəfə artıb.
Məlumata görə, sərbəst qalığın artması yanvar və aprel aylarında əhəmiyyətli profisit və bu aylarda kəsirin maliyyələşdirilməsindən daxilolmalarla əlaqəli olub.
