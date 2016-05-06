​Сумгайытский химико-промышленный парк объявил прием котировочных заявок

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" министерства экономики объявил прием котировочных заявок на закупку услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную газету, для участия в тендере необходимо предоставить ценовое предложение (с учетом расходов на транспорт, страхование, налоги, таможенные пошлины и др.) и другие необходимые документы не позднее 12 мая в офис ООО по адресу г.Баку, пр. Ходжалы, 37 (Demirchi Tower).

Конверты будут вскрыты 13 мая. Заинтересованные лица могут обратиться в письменной форме в офис ООО за дополнительной информацией.