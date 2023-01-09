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Судоходная компания Evergreen выплатила бонусы сотрудникам в размере 50 зарплат

Судоходная компания Evergreen выплатила бонусы сотрудникам в размере 50 зарплат Тайваньская судоходная компания Evergreen Marine выплатила своим сотрудникам годовую премию, в среднем соответствующую 50 месячным окладам.
Финансы
9 января 2023 г. 12:51
Судоходная компания Evergreen выплатила бонусы сотрудникам в размере 50 зарплат

Тайваньская судоходная компания Evergreen Marine выплатила своим сотрудникам годовую премию, в среднем соответствующую 50 месячным окладам.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Так компания решила отблагодарить работников за сверхуспешный год: выручка Evergreen по итогам года должна составить порядка 20,7 млрд долларов, что почти на 30% больше, чем в 2021 году, и втрое превысит показатель 2020 года.

Как отмечает агентство, размер годовой премии достиг в отдельных случаях 52 месячных зарплат. Так, по данным местных СМИ, некоторые сотрудники 30 декабря получили бонус в размере 65 тыс. долларов.

Однако, по данным источников Bloomberg, столь масштабные выплаты полагались только тем, кто связан контрактными обязательствами непосредственно с тайваньским офисом Evergreen. И, например, сотрудники шанхайского подразделения компании остались крайне недовольны своей годовой премией и жаловались на несправедливое отношение руководства. По данным новостного портала Caixin, они получили бонус в размере 5-8-месячных окладов.

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Версия на английском языке Evergreen hands out mega bonuses of 50 months’ salary to employees

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