    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрд

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 13:58
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрд

    Cтратегические валютные резервы Азербайджана в январе-октябре этого года увеличились на 16,2%, до $82,5 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По словам главы Центробанка, валютные резервы регулятора на конец октября составили $11,4 млрд.

    "Стратегические валютные резервы продолжают значительно превышать международно признанные показатели и покрывают 37-месячный импорт товаров и услуг", - отметил он.

