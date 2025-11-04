Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрд

Cтратегические валютные резервы Азербайджана в январе-октябре этого года увеличились на 16,2%, до $82,5 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам главы Центробанка, валютные резервы регулятора на конец октября составили $11,4 млрд.

"Стратегические валютные резервы продолжают значительно превышать международно признанные показатели и покрывают 37-месячный импорт товаров и услуг", - отметил он.