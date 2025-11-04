Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрд
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 13:58
Cтратегические валютные резервы Азербайджана в январе-октябре этого года увеличились на 16,2%, до $82,5 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По словам главы Центробанка, валютные резервы регулятора на конец октября составили $11,4 млрд.
"Стратегические валютные резервы продолжают значительно превышать международно признанные показатели и покрывают 37-месячный импорт товаров и услуг", - отметил он.
Последние новости
14:06
Гюльмамедов: Правила расчета ненефтегазовых доходов необходимо усовершенствоватьФинансы
14:06
В Азербайджане фонд зарплат в ненефтяном частном секторе утроился благодаря налоговым льготамФинансы
13:58
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрдФинансы
13:54
Правительство Бельгии обсудит проект по борьбе с дронами на €500 млнДругие страны
13:49
Министр: В бюджете на 2026 год значительная доля расходов направлена на образование и оборонуФинансы
13:44
Гюльмаммедов: Важно повысить качество бюджетной документацииФинансы
13:35
Счетная палата предложила пересмотреть верхний предел расходов сводного бюджетаФинансы
13:33
Религиозные конфессии выступили с заявлением по случаю 5-й годовщины ПобедыРелигия
13:32