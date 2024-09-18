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Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $73 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $73 млрд В январе-августе текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,1% и достигли 72,6 млрд долларов США.
Финансы
18 сентября 2024 г. 11:07
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $73 млрд

В январе-августе текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,1% и достигли 72,6 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"В первом полугодии текущий счет платежного баланса страны имел профицит в размере 2,6 млрд долларов США или 7,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Во внешнеторговом балансе, который является основным компонентом текущего счета, за 8 месяцев было зафиксировано положительное сальдо в размере 5,5 млрд долларов США",- говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 73 milyard dollara yaxınlaşıb

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