​Страховые выплаты ликвидированной страховой компании Азербайджана на 71% превысили сборы

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Ликвидированная в прошлом месяце ОАО Buta Sigorta обнародовала сборы и выплаты за январь-май. Как сообщили Report в компании, за первые 5 месяцев текущего года страховые взносы составили 487,46 тыс. манатов. Это на 54,8% меньше аналогичного показателя за 2015 год.

За отчетный период выплаты Buta Sigorta сократились в годовом исчислении на 8,7% - до 833,659 тыс. манатов.

Таким образом, выплаты Buta Sigorta за 5 месяцев в 1,71 раз превысили сборы.