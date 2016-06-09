 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Страховые выплаты ликвидированной страховой компании Азербайджана на 71% превысили сборы

    Поступления Buta Sigorta в этом году сократились на 55%

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Ликвидированная в прошлом месяце ОАО Buta Sigorta обнародовала сборы и выплаты за январь-май. Как сообщили Report в компании, за первые 5 месяцев текущего года страховые взносы составили 487,46 тыс. манатов. Это на 54,8% меньше аналогичного показателя за 2015 год.

    За отчетный период выплаты Buta Sigorta сократились в годовом исчислении на 8,7% - до 833,659 тыс. манатов.

    Таким образом, выплаты Buta Sigorta за 5 месяцев в 1,71 раз превысили сборы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi