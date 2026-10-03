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    Страховые премии по добровольным видам страхования в Азербайджане выросли на 13%

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 12:33
    Страховые премии по добровольным видам страхования в Азербайджане выросли на 13%

    В Азербайджане в январе-августе по добровольным видам страхования было собрано 901,903 млн манатов страховых премий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    За отчетный период выплаты по добровольным видам страхования составили 662,491 млн манатов, увеличившись на 29,7% по сравнению с годом ранее.

    Таким образом, за 8 месяцев на каждые 100 манатов страховых премий по добровольным видам страхования пришлось 73,5 маната выплат против 64 манатов годом ранее.

    В целом за 8 месяцев 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1 млрд 115,395 млн манатов страховых премий, что на 6,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выплаты составили 773,153 млн манатов, увеличившись на 28,1%. На каждые 100 манатов страховых премий в целом по рынку пришлось 69,3 маната выплат против 57,6 маната годом ранее.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Добровольное страхование
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 % böyüyüb
    Azerbaijan's voluntary insurance market grows 13%
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