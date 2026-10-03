Страховые премии по добровольным видам страхования в Азербайджане выросли на 13%

В Азербайджане в январе-августе по добровольным видам страхования было собрано 901,903 млн манатов страховых премий.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период выплаты по добровольным видам страхования составили 662,491 млн манатов, увеличившись на 29,7% по сравнению с годом ранее.

Таким образом, за 8 месяцев на каждые 100 манатов страховых премий по добровольным видам страхования пришлось 73,5 маната выплат против 64 манатов годом ранее.

В целом за 8 месяцев 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1 млрд 115,395 млн манатов страховых премий, что на 6,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выплаты составили 773,153 млн манатов, увеличившись на 28,1%. На каждые 100 манатов страховых премий в целом по рынку пришлось 69,3 маната выплат против 57,6 маната годом ранее.