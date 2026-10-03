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    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 11:55
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 901,903 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13 % çoxdur.

    Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 662,491 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 29,7 % çoxdur.

    Beləliklə, 8 ayda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 73,5 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 64 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 115,395 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 773,153 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 28,1 % çoxdur.

    8 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 69,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 57,6 manat olub.

    Könüllü sığorta növləri Sığorta haqqı Sığorta ödənişləri Sığorta bazarı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Страховые премии по добровольным видам страхования в Азербайджане выросли на 13%
    Azerbaijan's voluntary insurance market grows 13%
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