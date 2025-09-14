Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

На I Ассамблее Страхового союза тюркского мира, проходившей в Шуше, был подписан совместный "Документ прокламации" между страховщиками ряда стран.

Как сообщает сотрудник Report в Шуше, согласно документу, Страховой союз был реформирован на основе целей и принципов Организации тюркских государств.

Так, помимо пяти стран-учредителей в Союз войдут страховые ассоциации трех стран (Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра) в качестве организаций-наблюдателей.

Отметим, что основной целью Страхового союза тюркского мира является установление взаимного обмена опытом, кадрами и информацией между страховыми рынками стран-членов и наблюдателей ОТГ, систематическое формирование связей для перестрахования и достижение устойчивого и стабильного развития на страховых рынках братских стран.