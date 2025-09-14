Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 11:54
    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    На I Ассамблее Страхового союза тюркского мира, проходившей в Шуше, был подписан совместный "Документ прокламации" между страховщиками ряда стран.

    Как сообщает сотрудник Report в Шуше, согласно документу, Страховой союз был реформирован на основе целей и принципов Организации тюркских государств.

    Так, помимо пяти стран-учредителей в Союз войдут страховые ассоциации трех стран (Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра) в качестве организаций-наблюдателей.

    Отметим, что основной целью Страхового союза тюркского мира является установление взаимного обмена опытом, кадрами и информацией между страховыми рынками стран-членов и наблюдателей ОТГ, систематическое формирование связей для перестрахования и достижение устойчивого и стабильного развития на страховых рынках братских стран.

    ОТГ Шуша документ Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Фото
    Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıb

    Последние новости

    12:04

    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    В регионе
    11:54

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    11:53

    Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

    Бизнес
    11:44

    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    11:43

    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    11:34

    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    11:29

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    11:23

    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    11:23

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    Лента новостей