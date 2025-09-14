İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıb

    Maliyyə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 11:47
    Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıb

    Şuşada keçirilən Türk Dünyası Sığorta Birliyinin birinci Assambleyasında türk dövlətlərinin sığortaçıları arasında birgə "Proklamasiya sənədi" imzalanıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, imzalanan sənədə əsasən, Türk Dünyası Sığorta Birliyi Türk Dövlətləri Təşkikatının məqsəd və prinsiplərinə əsaslanaraq yenidən formalaşdırılib. 

    Belə ki, Birliyə 5 təsisçi üzvdən əlavə 3 ölkənin (Macarıstan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Respublikası) sığorta assosiasiyaları müşahidəçi təşkilat qismində daxil olur.

    Qeyd edək ki, Türk Dünyası Sığorta Birliyinin başlıca məqsədi Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan üzv və müşahidəçi ölkələrin sığorta bazarları arasında qarşılıqlı təcrübə, kadr və məlumat mübadiləsi qurmaq, təkrarsığorta əlaqələrini sistemli formalaşdırmaq və qardaş ölkələrin sığorta bazarlarında davamlı və dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır.

    TDT
    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Son xəbərlər

    11:53

    İranın XİN rəhbəri Qətərə səfər edib

    Region
    11:53

    AMB: Sığorta sektorunun məcmu kapitalı risk kapitalını 2 dəfə üstələyib

    Maliyyə
    11:50

    ABŞ dövlət katibi İsrailə gedib

    Digər ölkələr
    11:47
    Foto

    Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıb

    Maliyyə
    11:44

    Türk dövlətləri arasında daxili ticarətin payı 7 %-ə yüksəlib

    Biznes
    11:38

    Bir sıra ərazilərə leysan, dağlıq ərazilərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:30

    AMB: COP29 sığorta bazarları üçün yeni imkanlar açıb

    Maliyyə
    11:29

    Beyləqanda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:22

    Əliyar Məmmədyarov: "Azərbaycan sığorta sektorunda yeni prioritetlər müəyyənləşdirilib"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti