    Страховой ущерб из-за непогоды в Азербайджане за день может достичь 400 тыс. манатов

    • 21 января, 2026
    • 20:23
    Страховой ущерб из-за непогоды в Азербайджане за день может достичь 400 тыс. манатов

    В результате снежной и морозной непогоды, наблюдавшейся в Азербайджане накануне, было зафиксировано около 500 страховых случаев, предварительный ущерб по которым оценивается примерно в 400 тыс. манатов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

    Отмечается, что в связи с произошедшими инцидентами в семь страховых компаний, работающих в сфере non-life, поступило в общей сложности 484 обращения. Из них 403 связаны с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО), 76 - с КАСКО, четыре - с обязательным страхованием недвижимого имущества и одно - со страхованием имущества от пожара и других рисков.

    В настоящее время по 366 оцененным случаям предполагаемый ущерб составляет 254 435 манатов, оценка еще 118 обращений продолжается. Все заявления находятся на стадии урегулирования и оценки ущерба, а страховые выплаты будут произведены по обращениям, признанным страховыми случаями. После завершения оценки по всем эпизодам общий объем ущерба, по предварительным данным, может приблизиться к 400 тыс. манатов.

    По информации АСА, 67% обращений поступили из Баку, еще 33% - из других регионов страны.

