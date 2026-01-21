İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    21 yanvar, 2026
    Azərbaycanda bir gün ərzində qarlı hava 400 min manatlıq sığorta zərərinə səbəb olub

    Azərbaycanda dünən müşahidə olunan qarlı-şaxtalı hava şəraiti nəticəsində 500-ə yaxın sığorta hadisəsi qeydə alınıb və ümumi zərərin təxminən 400 min manat olacağı gözlənilir..

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası" İctimai Birliyindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, baş vermiş hadisələrlə bağlı 7 qeyri-həyat sığorta şirkətinə ümumilikdə 484 müraciət daxil olub. Onlardan 403-ü "Avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası (OSAGO)", 76-sı "KASKO", 4-ü "Daşınmaz əmlakın icbari sığortası", 1-i isə "Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası" üzrədir.

    "Hazırda qiymətləndirilmiş 366 hadisədə ehtimal olunan zərər 254 435 manat təşkil edir, qalan 118 hadisənin qiymətləndirilməsi davam edir. Bütün müraciətlər tənzimləmə və zərər qiymətləndirilməsi mərhələsindədir və sığorta ödənişləri sığorta hadisəsi kimi tanınan müraciətlər üzrə həyata keçiriləcək. Bütün hadisələr üzrə qiymətləndirmə prosesi yekunlaşdıqdan sonra ümumi zərər məbləğinin 400 min manata yaxın olacağı ehtimal edilir", - ASA- dan bildirilib.

    Məlumata əsasən, hesabat dövründə müraciətlərin 67 %-i Bakı, 33 %-i isə ölkənin digər bölgələrindən daxil olub.

    Страховой ущерб из-за непогоды в Азербайджане за день может достичь 400 тыс. манатов

